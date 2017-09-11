В Рязани осудили мошенницу

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, оглашен приговор по уголовному делу в отношении жительницы Рязани 1959 года рождения. Женщину обвиняли в совершении мошенничества.

Как установил суд, в августе 2009 года подсудимая поступила на работу в страховую компанию на должность агента по страхованию. 9 ноября 2009 года, 17 ноября 2009 года и 26 марта 2010 года она, исполняя обязанности агента, заключила со своей знакомой договоры страхования жизни её детей. После этого знакомая договорилась с подсудимой о том, что будет производить оплату страховых взносов по ним не ежеквартально, как предусмотрено страховыми полисами, а ежемесячно, отдавая деньги подсудимой для внесения в кассу страховой компании в качестве взносов по страховым полисам.

С 9 ноября 2009 года по 22 октября 2010 года подсудимая выполняла свое обязательство и в качестве подтверждения внесения страховых взносов в кассу передавала своей знакомой квитанции об оплате, но в дальнейшем, в связи с имевшими место между ними доверительными отношениями, перестала передавать какую-либо отчетность. С 23 октября 2010 года по 1 декабря 2016 года подсудимая перестала вносить деньги в кассу и большую их часть забирала себе. Так женщина присвоила себе денежные средства застрахованного лица на общую сумму 321 524 рубля. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.

Московский районный суд города Рязани назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

После оглашения приговор не вступил в законную силу и может быт обжалован.