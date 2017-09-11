Журналисты из Рязанской области могут принять участие в Медиа-Форуме молодых журналистов Евразии «Диалог Культур»

Как сообщает сайт правительства области, с 21 по 23 ноября в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже пройдет XII ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов Евразии «Диалог Культур».

«Диалог Культур» на протяжении 11 лет является крупнейшей на территории России международной площадкой для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями различных направлений традиционной журналистики и новых медиа. В этом году в работе форума примут участие более 400 журналистов из 35 стран Евросоюза, СНГ, Балтии, Лиги арабских государств и практически всех регионов России.

Программа форума рассчитана не только на представителей зарегистрированных СМИ, но и на независимых журналистов, фотографов, режиссеров, блогеров, редакторов интернет-порталов и других аналоговых СМИ. Каждый участник сможет открыто высказать свое мнение об изменениях, происходящих в современном медиапространстве, и представить коллегам свои профессиональные достижения. Это может быть статья в газете или журнале, заметка в блоге, телевизионный сюжет, документальный фильм или серия фотографий.

В рамках медиа-форума пройдут встречи с мэтрами мировой журналистики, а также с молодыми практикующими журналистами разных стран, в том числе представителями российских СМИ. Кроме того, состоятся практическая конференция, фотовыставка работ участников «Я здесь живу» и фестиваль документальных фильмов с таким же названием.

Подробная информация о Форуме на сайте www.mediacongress.ru.