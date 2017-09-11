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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Состоялось заседание совета молодых ученых и специалистов Рязанской области

18:27 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | Состоялось заседание совета молодых ученых и специалистов Рязанской области
Фото: Михаил Скрипников.

Главным вопросом стала стратегия развития и расширения работы совета. Проект рассчитан на 2017 – 2019 годы. Представителям групп молодых ученых в различных вузах, научных учреждениях и на предприятиях было предложено сообща создать программу деятельности, которая станет первым шагом к разработке стратегии. Наметки программы огласил председатель совета Виталий Романчук, доцент кафедры информатики, вычислительной техники и методики информатики РГУ имени С.А. Есенина. Они включают в себя активизацию работы со школьниками, проведение различных открытых конкурсов, викторин, грамотное позиционирование деятельности совета в средствах массовой информации и социальных сетях. На заседании заслушали также отчет об участии молодых рязанских ученых в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов и обсудили особенности подачи документов на участие в конкурсе на премию губернатора «Молодой ученый года».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
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