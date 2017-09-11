До конца 2017 года в Рязанской области планируется ввести в эксплуатацию еще 6 жилых домов из долгостроя

О решении проблем обманутых дольщиков в регионе информирует сайт областного правительства. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача – повысить ответственность руководителей субъектов РФ в сфере защиты прав дольщиков. Глава государства также поручил подготовить предложения по возложению ответственности на застройщиков за ущерб, нанесенный гражданам, средства которых были привлечены для строительства многоквартирных домов. Кроме того, должно быть обеспечено внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих создание единого порядка контроля в области долевого строительства, а также установление для региональных властей обязанности по внесению в единую информационную систему жилищного строительства данных о разрешениях на возведение домов с привлечением средств граждан. Согласно поручению, необходимо также установить порядок контроля Фондом защиты прав дольщиков за финансовым состоянием застройщиков, привлекающих средства граждан.

В соответствии с требованиями Президента должна быть утверждена дорожная карта «по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов… банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан». Предполагается, что на смену долевому строительству через три-пять лет придет модель, когда люди будут покупать готовое жилье в новостройках.

В Рязанской области работа по решению проблемы ведется по поручению губернатора Николая Любимова. Особую важность темы он обозначил в ходе прямой линии с населением 12 октября. «Мы не можем оставаться в стороне от проблемы обманутых дольщиков. Каждый дом у нас на учете, по каждому ведется индивидуальная работа, потому что единой методики не существует. Но все вопросы будут обязательно решены», – подчеркнул глава региона.

Всего в зоне риска в Рязанской области находилось 28 многоквартирных жилых домов. Срок передачи квартир был нарушен по 2987 договорам долевого участия. Просрочка исполнения обязательств перед дольщиками составляет от одного месяца до нескольких лет. Объекты расположены в Рязани, Касимове и в Рязанском районе. В каждом случае используются разные механизмы решения, это оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, защита в судах интересов дольщиков, организация ЖСК. Были случаи смены застройщика.

В результате к настоящему времени введены в эксплуатацию 6 объектов (1276 договоров). До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляется с нарушением срока (999 договоров). В течение 2018 года будет восстановлены права участников долевого строительства 14 объектов (570 договоров), в 2019 году – 2 объектов (142 договора), по одному из них застройщик находится в процедуре банкротства.