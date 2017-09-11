Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев поблагодарил губернатора Рязанской области Николая Любимова за помощь в организации и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, фестиваль проводился с 14 по 22 октября в Сочи. В нем приняли участие 25 тысяч представителей 188 стран. «Это беспрецедентное по своим масштабам событие… объединило огромное количество молодых людей. Фестиваль помог наладить дружеские отношения, сформулировать ответы на наиболее актуальные вопросы, стоящие перед поколением, и сформировать команды для работы над новыми проектами. Личное участие высшего руководства страны в мероприятиях фестиваля подчеркнуло значимость работы с молодежью. Позвольте выразить признательность…за помощь в организации и проведении фестиваля», – говорится в письме руководителя Федерального агентства по делам молодежи, направленном в адрес губернатора Рязанской области.

Рязанскую область на фестивале представляла многочисленная делегация, в составе лидеров студенческого самоуправления, активистов общественных объединений, молодых ученых, инженеров, врачей, педагогов, предпринимателей, спортсменов, журналистов, представителей творческих профессий. В церемонии открытия форума принял участие губернатор Николай Любимов. На фестивале состоялась его встреча с молодыми рязанцами. В ходе общения, которое прошло под девизом «Диалог на равных», речь шла о повышении инвестиционной привлекательности региона, развитии «цифровой экономики», поддержке общественных организаций, молодых предпринимателей, трудоустройстве выпускников, улучшении экологии, туристическом потенциале области.

Источник: сайт правительства Рязанской области