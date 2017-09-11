лизинг
21:55 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
152

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев поблагодарил губернатора Рязанской области Николая Любимова за помощь в организации и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

19:26 / Общество

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, фестиваль проводился с 14 по 22 октября в Сочи. В нем приняли участие 25 тысяч представителей 188 стран. «Это беспрецедентное по своим масштабам событие… объединило огромное количество молодых людей. Фестиваль помог наладить дружеские отношения, сформулировать ответы на наиболее актуальные вопросы, стоящие перед поколением, и сформировать команды для работы над новыми проектами. Личное участие высшего руководства страны в мероприятиях фестиваля подчеркнуло значимость работы с молодежью. Позвольте выразить признательность…за помощь в организации и проведении фестиваля», – говорится в письме руководителя Федерального агентства по делам молодежи, направленном в адрес губернатора Рязанской области.

Рязанскую область на фестивале представляла многочисленная делегация, в составе лидеров студенческого самоуправления, активистов общественных объединений, молодых ученых, инженеров, врачей, педагогов, предпринимателей, спортсменов, журналистов, представителей творческих профессий. В церемонии открытия форума принял участие губернатор Николай Любимов. На фестивале состоялась его встреча с молодыми рязанцами. В ходе общения, которое прошло под девизом «Диалог на равных», речь шла о повышении инвестиционной привлекательности региона, развитии «цифровой экономики», поддержке общественных организаций, молодых предпринимателей, трудоустройстве выпускников, улучшении экологии, туристическом потенциале области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 08 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Состоялось заседание совета молодых ученых и специалистов Рязанской области

Журналисты из Рязанской области могут принять участие в Медиа-Форуме молодых журналистов Евразии «Диалог Культур»

В Рязани осудили мошенницу

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы