Построй, станцуй и нарисуй

Дружба и творчество стали главными темами «Ночи искусств» в областных библиотеках Рязани

Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году принесла в город дух самовыражения и общения без границ. Первыми свои двери в рамках «Ночи» открыли областная детская библиотека, а также областная библиотека имени Горького.

Малышам предложили попробовать себя в самых разных видах рукоделия, а заодно узнать много нового об истории и культуре родного края. А «Горьковка» на один вечер стала «филиалом» XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и увлекла гостей мастер-классами с национальным колоритом, играми и танцами.

Герои в разную величину

Изящная красавица-козочка: кокетливый поворот рогатой головы и человеческое тело в шикарном синем платье. Нагловатый, но обаятельный петух, чьи крылья складываются в пятерни с выставленными большими пальцами. Смешной кот-жадина, который с ревом пытается заграбастать побольше золотых монет. Небольшие скульптуры красуются на столе в зале областной детской библиотеке, и ребятня так и тянет к ним ручки, но родители не разрешают: бронза тяжелая, еще уронишь!

Эти творения создал рязанский скульптор Олег Седов, автор монументов Евпатию Коловрату, Архангелу Михаилу в г. Михайлове и других. Когда Олег Николаевич начинает рассказывать о своей работе со сцены, дети забывают обо всем и завороженно смотрят на фотографии из мастерской. А затем наперебой бегут на мастер-класс по лепке.

– Животные, которых я принес, – это символы года по восточному календарю, – рассказывает Седов, пока лепит миниатюрную овчарку. – Хотелось, чтобы они были забавными и с характером!

Такими, кстати, получились и творения юных гостей «Ночи в библиотеке». Кто-то мастерит кукол, кто-то помогает создавать театр теней… А когда мастера отправляются на финальную дискотеку, в зале на столе их ждет целый красочный город-крепость. Его выстроили маленькие любители истории, и каждый выбрал башенку и место по себе. А как известно, найти свой творческий путь и есть главное счастье для каждого художника.

Свет разлетелся по миру

В библиотеке Горького – ажиотаж. Каждому гостю хочется и попробовать собрать икебану, и станцевать, и нарисовать картину песком… Эта «Ночь искусств» погружает в атмосферу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в октябре в Сочи. В пестрой толпе выделяется девушка в лимонной толстовке – фирменном наряде фестиваля. Это Евгения Куштавкина, заведующая сектором краеведения Касимовской центральной районной библиотеки. В 2016 году она стала лучшим молодым библиотекарем региона.

– Для поездки в Сочи пришлось собрать немало документов о своей работе и достижениях, – с улыбкой вспоминает Евгения. – Но это того стоило! Я больше всего запомнила церемонии открытия и закрытия – грандиозные шоу, которые подарили массу впечатлений.

«Ночь искусств» объединяет самых разных людей и помогает почувствовать себя мастерами. Группа курсантов мастерит открытки с «голубем мира»; подростки собирают из бумаги Эйфелеву башню; девушки фотографируются у «русского» стенда в кокошниках, которые сделали и украсили сами… Добавим к этому бальные танцы, уроки актерского мастерства, «эко-дефиле» к Году экологии и заключительное шоу с рисованием на воде – узор дружбы получается уникальным! А после «Ночи» разлетелись по домам и сувениры с символикой всемирного фестиваля – вместе с добрыми впечатлениями и творческими открытиями.