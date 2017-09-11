лизинг
21:52 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
91

Песни далеких степей

00:01 / РВ ТВ
рязанцев погрузили в транс
Автор фото: Димитрий Соколов | Песни далеких степей
Фото автора.

Шедевры этнической музыки в исполнении всемирно известного ансамбля Хуун-Хуур-Ту. Квартет из Республики Тыва выступил в Рязанской филармонии по многочисленным просьбам зрителей.

Артисты играют на аутентичных народных инструментах с тысячелетней историей. Смычковые инструменты дошпулур и игил сделаны из тувинской лиственницы и обтянуты кожей горного козла. Струнами обычно служит конский волос.

У кожаного мешочка, наполненного косточками животных, свое название – хапчик, он играет роль перкуссии. Добавляет красок туюг – пара лошадиных копыт, звук которых не спутаешь ни с каким другим, хомус (варган) и большой барабан. Тувинцы издревле считались кочевым народом. Не случайно в их песнях так много простора – степей, неба, бурлящей речной воды.

Ансамблю Хуун-Хуур-Ту почти три десятка лет. Артисты много выступают за рубежом, объездили с гастролями весь свет, не добрались пока только до стран Южной Америки. Вот и сейчас их ожидает длинный гастрольный тур по Европе. По словам артиста ансамбля Саяна Бапы, это искусство за границей воспринимают уже не как азиатскую экзотику, а как часть многонациональной культуры России. Тувинцы мастерски владеют искусством горлового пения. Особенность его в том, что исполнитель извлекает две, а иногда и три ноты одновременно.

– Еще в давние времена путешественники говорили о тувинцах, что это музыкальный, поющий народ. Есть в каждой нации предрасположенность к определенному виду творчества. В Тыве развито искусство горлового пения, – говорит Саян Бапа. – Есть музыкальные школы, училища, где преподают основы мастерства. Но искусство это настолько сложное, что человек должен сам, с детства, постигать его, внимательно слушая опытных исполнителей. Довериться своему слуху, настроить свой голосовой аппарат. Потому что в этом пении задействуются голосовые связки, которые в обычной речи не используются, и только во время обучения они просыпаются.

Горловое пение всегда приходит на помощь тувинским мужчинам, когда они не в состоянии выразить словами все то, что лежит на сердце. Технику одновременного извлечения нескольких нот можно сравнить с расщеплением солнечного света в облаках – таков буквальный перевод названия группы Хуун-Хуур-Ту. Гипнотические звуки погружают зрителей в глубокий транс, не случайно горловое пение применяется тувинскими шаманами во время ритуалов. С его помощью они входят в измененное состояние сознания.

Артисты квартета говорят, что горловое пение в Тыве – не удел профессионалов, а часть ежедневной жизни людей и то, чем мужчина может гордиться.

– Горловое пение – это глубина, эссенция чувств, – продолжает Саян Бапа. – Это мужской гонор. Каждый второй мужчина в Тыве считает своим долгом научиться так петь. И если вы подойдете к пастуху, табунщику, сельскому жителю, он вам наверняка что-нибудь напоет.

Эту музыку любят слушать во всем мире. Видя это, тувинская молодежь активно приобщается к культуре предков.

– В детстве подражают, в юности увлекаются, в зрелости это становится образом жизни. Молодые тувинцы видят успех таких фольклорных коллективов и стараются подражать нам, как мы подражали своим учителям. Тут самое главное не мешать естественному движению культуры.

Знакомясь с музыкальным искусством Тывы, иностранцы с удивлением узнают, что площадь этой республики в несколько раз превышает территорию некоторых европейских государств.

На этом фоне протяжные песни о просторах воспринимаются совсем по-другому. Артисты поют о бескрайних азиатских землях. Об истоках тувинского народа и реки Енисей. О бесчисленных народах, вышедших из сердца Азии, а Тыва является ее географическим центром. О том, как мужчины возвращаются к своим семьям через горы и туманы. А еще о верности слову, о дружбе и воинской доблести. Эти звуки отвращают от суеты и заставляют задуматься о вечных человеческих ценностях.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Построй, станцуй и нарисуй
Дружба и творчество стали главными темами «Ночи искусств» в областных библиотеках Рязани
Татьяна Клемешева
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Педагогическая жемчужина
Рязань собрала лучших работников дошкольного образования со всей России
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Поручение губернатора выполняется
Как решаются проблемы обманутых дольщиков
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Удачное начало
Молодые специалисты пополнили агропредприятия 18-ти районов Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
По высоким технологиям
Региональный минздрав – об оказании медицинской помощи жителям региона за 9 месяцев 2017 года
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Без посредников
В ярмарках выходного дня приняли участие более 240 товаропроизводителей Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
От юбилея к юбилею
В Доме общественных организаций прошло заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ВЛКСМ
Ирина Сизова
Общество
Стать активнее
Состоялось заседание совета молодых ученых и специалистов Рязанской области
Михаил Скрипников
Общество
Позывной «Санитары»
В Рязани презентовали книгу ветерана ФСБ России Сергея Рюмина
Вячеслав Астафьев
Город и мы. Железнодорожный район
Профессионалы показывают мастерство
Завершился отборочный этап области III Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
Светлана Максимова
Город и мы. Железнодорожный район
Безопасность превыше всего!
В этом уверены сотрудники префектуры и педагоги школ района
Светлана Максимова
Город и мы. Железнодорожный район
По порядку
Нарушителей благоустройства ждет административная комиссия
Светлана Максимова
Город и мы. Железнодорожный район
Спорт объединяет
Юные теннисисты района боролись за звание лучшего
Светлана Максимова
Авторская колонка
За новыми горизонтами
Светлана Максимова
Актуально
В атмосфере дружбы
Рязанские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказали о своих впечатлениях от пребывания в Сочи
Елена Серебрякова
Культура
Его поэзия подарком останется навек
Десятый областной фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов и школьников «Маркинская осень» прошел в городе Касимове
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы