Песни далеких степей

рязанцев погрузили в транс

Шедевры этнической музыки в исполнении всемирно известного ансамбля Хуун-Хуур-Ту. Квартет из Республики Тыва выступил в Рязанской филармонии по многочисленным просьбам зрителей.

Артисты играют на аутентичных народных инструментах с тысячелетней историей. Смычковые инструменты дошпулур и игил сделаны из тувинской лиственницы и обтянуты кожей горного козла. Струнами обычно служит конский волос.

У кожаного мешочка, наполненного косточками животных, свое название – хапчик, он играет роль перкуссии. Добавляет красок туюг – пара лошадиных копыт, звук которых не спутаешь ни с каким другим, хомус (варган) и большой барабан. Тувинцы издревле считались кочевым народом. Не случайно в их песнях так много простора – степей, неба, бурлящей речной воды.

Ансамблю Хуун-Хуур-Ту почти три десятка лет. Артисты много выступают за рубежом, объездили с гастролями весь свет, не добрались пока только до стран Южной Америки. Вот и сейчас их ожидает длинный гастрольный тур по Европе. По словам артиста ансамбля Саяна Бапы, это искусство за границей воспринимают уже не как азиатскую экзотику, а как часть многонациональной культуры России. Тувинцы мастерски владеют искусством горлового пения. Особенность его в том, что исполнитель извлекает две, а иногда и три ноты одновременно.

– Еще в давние времена путешественники говорили о тувинцах, что это музыкальный, поющий народ. Есть в каждой нации предрасположенность к определенному виду творчества. В Тыве развито искусство горлового пения, – говорит Саян Бапа. – Есть музыкальные школы, училища, где преподают основы мастерства. Но искусство это настолько сложное, что человек должен сам, с детства, постигать его, внимательно слушая опытных исполнителей. Довериться своему слуху, настроить свой голосовой аппарат. Потому что в этом пении задействуются голосовые связки, которые в обычной речи не используются, и только во время обучения они просыпаются.

Горловое пение всегда приходит на помощь тувинским мужчинам, когда они не в состоянии выразить словами все то, что лежит на сердце. Технику одновременного извлечения нескольких нот можно сравнить с расщеплением солнечного света в облаках – таков буквальный перевод названия группы Хуун-Хуур-Ту. Гипнотические звуки погружают зрителей в глубокий транс, не случайно горловое пение применяется тувинскими шаманами во время ритуалов. С его помощью они входят в измененное состояние сознания.

Артисты квартета говорят, что горловое пение в Тыве – не удел профессионалов, а часть ежедневной жизни людей и то, чем мужчина может гордиться.

– Горловое пение – это глубина, эссенция чувств, – продолжает Саян Бапа. – Это мужской гонор. Каждый второй мужчина в Тыве считает своим долгом научиться так петь. И если вы подойдете к пастуху, табунщику, сельскому жителю, он вам наверняка что-нибудь напоет.

Эту музыку любят слушать во всем мире. Видя это, тувинская молодежь активно приобщается к культуре предков.

– В детстве подражают, в юности увлекаются, в зрелости это становится образом жизни. Молодые тувинцы видят успех таких фольклорных коллективов и стараются подражать нам, как мы подражали своим учителям. Тут самое главное не мешать естественному движению культуры.

Знакомясь с музыкальным искусством Тывы, иностранцы с удивлением узнают, что площадь этой республики в несколько раз превышает территорию некоторых европейских государств.

На этом фоне протяжные песни о просторах воспринимаются совсем по-другому. Артисты поют о бескрайних азиатских землях. Об истоках тувинского народа и реки Енисей. О бесчисленных народах, вышедших из сердца Азии, а Тыва является ее географическим центром. О том, как мужчины возвращаются к своим семьям через горы и туманы. А еще о верности слову, о дружбе и воинской доблести. Эти звуки отвращают от суеты и заставляют задуматься о вечных человеческих ценностях.