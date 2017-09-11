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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

И путевка в Лигу чемпионов

Победив московский ЦСКА на поле соперниц (2:0), «Рязань-ВДВ» завоевала «серебро» чемпионата России по футболу среди женских клубов, а вместе с ним и путевку в Лигу чемпионов.

Рязанок в этом поединке устраивала только победа, армейским футболисткам достаточно было сыграть вничью, чтобы добыть серебряные медали и право выступить в Лиге. Как считает главный тренер «десантниц» Константин Климашин, девчонки выдали лучший матч в сезоне. Уже на 24-й минуте Марина Федорова, пройдя по левому флангу, завершила рейд ударом по воротам соперниц, мяч голкипер ЦСКА Эльвира Тодуа отбила прямо на Ольгу Бойченко, которой ничто не помешало направить «снаряд» в цель. На 54-й минуте та же Федорова смело пошла на защитные порядки в штрафной армеек, мяч отскочил к Асе Туриевой, которой оставалось отправить его в дальний угол ворот – 2:0. «Рад за девчат, – сказал по окончании матча в беседе с корреспондентом «Рязанских ведомостей» Константин Климашин. – Мы победили. Путь к «серебру» получился нелегким, все решилось в последнем матче. Не в пример сезону трехлетней давности – мы тогда обеспечили себе «золото» за три тура до окончания чемпионата. Тем ценнее нынешний успех. Постараемся лучше подготовиться к своей второй Лиге чемпионов».

«Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон, Еремеева, Алексанян, Беломытцева, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова (Кутушева, 77), Бойченко (Алешичева, 90), Федорова, Туриева (Власенко, 75).

Переиграли аутсайдера турнира

В очередном матче первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») против столичного клуба «Строгино» «Рязань» пропустила гол на пятой минуте, а затем, владея территориальным преимуществом, не смогла даже свести матч к ничьей. ФК «Рязань»: Правкин, Лабзин, Мещеряков, Коляев (Сопельников, 73), Шахназаров (Корольков, 46), Ваганов, Абовян, Газматов (Сентюрин, 64), Кулешов, Ващенко (Зайцев, 80), Елисеев.

P.S. После завершения первого круга на официальной странице ФК «Рязань» «ВКонтакте» проведено голосование по выбору лучшего игрока команды. По мнению болельщиков, им стал нападающий Владислав Мещеряков. И еще новость: главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян покинул команду. «Я со своей задачей справился на сто процентов – вывел команду в единоличные лидеры турнира», – подчеркнул Александр Григорян. К следующим матчам команду готовит вице-президент и старший тренер «Арарата» Погос Галстян.

В поединке шестнадцатого тура «Рязань» в гостях нанесла поражение волгоградской команде «Ротор-2», аутсайдеру соревнований – 1:0. Единственный, оказавшийся победным, гол забил Евгений Маричев. Вышедший на замену Сергей Зайцев совершил сольный проход к воротам хозяев поля, нанес удар в створ, голкипер мяч отбил, после нескольких рикошетов «снаряд» отскочил к Маричеву, и тот перекинул мяч через вратаря в сетку. «Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Ващенко, Ваганов, Маричев, Корольков (Шахназаров, 66) Кулешов, Лабзин (Митин, 90), Мещеряков (Сапельников, 68), Коляев (Зайцев, 59), Гамзатов (Сентюрин, 46), Абовян.

В этом же туре московский «Арарат» сыграл вничью (0:0) в гостях с «Химиком» (Новомосковск), липецкий «Металлург» крупно, со счетом 0:4, дома уступил красногорскому «Зоркому», «Энергомаш» (Белгород) победил футболистов раменского «Сатурна» (2:1). По-прежнему лидирует «Арарат», вторую позицию занимает ФК «Рязань». Следующий матч рязанская дружина проведет дома, на стадионе «Спартака», 11 ноября (начало – в 13.00). Нашими соперниками будут занимающие одиннадцатое место футболисты «Калуги».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
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