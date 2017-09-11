Его поэзия подарком останется навек

Десятый областной фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов и школьников «Маркинская осень» прошел в городе Касимове

В Касимове стало доброй традицией проводить фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов и школьников «Маркинская осень», посвященный памяти известного поэта, уроженца касимовской земли Евгения Маркина. Сначала он носил статус районного, а в прошлом году стал областным.

Юбилейный, X областной фестиваль прошел в новом здании Центра культурного развития. Его организаторами выступили министерство молодежной политики, физической культуры и спорта области, управление по молодежной политике и спорту администрации города Касимова и филиал Рязанского педагогического колледжа в городе Касимове.

В фестивале приняли участие студенты профессиональных организаций, учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники домов детского творчества, станции юных натуралистов, художественных школ, школ искусств из различных районов области. Всего около 300 участников продемонстрировали свои способности в 10 конкурсах: научно-исследовательских работ; литературного творчества; юных мастеров художественного слова; музыкально-исполнительского творчества; выставке изобразительно-художественного творчества; выставке декоративно-прикладного творчества; акробатическо-танцевального мастерства; инсценировок национальных традиций; дистанционном видео- и фотоконкурсе; викторине по творчеству Е.Ф. Маркина.

Работы конкурсантов отличались разнообразием художественных решений и графических техник. Были представлены акварели, гуашь, рисунок карандашом, тушью, пастелью, роспись по дереву, плетение, вышивка, бумагопластика. У каждого участника фестиваля свой почерк, свои способы эмоционального воздействия на своих слушателей и зрителей. Все старались учиться друг у друга, творчески переосмысливать увиденное.

Педагоги и студенты представили выставку живописных работ «О, земля моя, мать моя! Ты мне силу дала и призванье». В юбилейный для Рязанской области и Касимова год, в юбилейный год фестиваля выставка стала уникальным подарком для горожан, гостей и участников «Маркинской осени». На выставке можно было увидеть живописные полотна преподавателей специальности «дизайн». Все они – выпускники Касимовского педагогического училища (ныне колледжа) разных лет.

Заключительным этапом фестиваля «Маркинская осень» стал концерт, на котором продемонстрировали свое мастерство лучшие коллективы и исполнители. После концерта состоялось торжественное награждение участников. Жюри определило 106 победителей и призеров по двум категориям: школьники и студенты.

Фестиваль «Маркинская осень» позволяет через поэтическое слово Е.Маркина формировать у молодежи активную жизненную позицию, лучшие человеческие качества: доброту и милосердие, честность и трудолюбие, отзывчивость и ответственность, любовь к малой родине. Творчество юных поэтов, певцов, художников, фотографов покорило зрителей своей правдивостью, фантазией и профессионализмом.

Наталья Вьюгина,

учитель изобразительного искусства МБОУ «СШ №4», г. Касимов