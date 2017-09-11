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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Профессионалы показывают мастерство

00:01 / Город и мы. Железнодорожный район
Завершился отборочный этап области III Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
Профессионалы показывают мастерство

Созданию безбарьерной среды на территории областного центра последние годы уделяется особое внимание. Проводится эта работа и в Железнодорожном районе.

Здесь расположено много образовательных, медицинских учреждений, библиотек, центров культурной жизни и других социально значимых объектов. По словам префекта Олега Морозова, городские власти делают все возможное для того, чтобы доступ к ним был беспрепятственным для всех рязанцев, независимо от возможностей здоровья.

– Ограничения здоровья – не повод замкнуться в четырех стенах. Наша задача – создать условия для интересной, насыщенной жизни, плодотворной работы каждому горожанину, – уверен Олег Морозов.

При этом самым актуальным остается направление по расширению возможностей профес­сиональной занятости рязанцев с инвалидностью. Одним из путей решения этой задачи стал прошедший в Рязанском железнодорожном колледже региональный отборочный этап Рязанской области III Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Чемпионат пройдет в декабре в Москве. Его участниками станут представители всех городов России. Отметим, что «Абилимпикс», или иначе – Олимпиада возможностей, охватывает сегодня все категории инвалидов, в списке профессий значится около 50 названий. Как и положено Олимпийским играм, чемпионат проводится раз в 4 года, при этом движение «Абилимпикс» поддержали сегодня почти четыре десятка стран.

В региональном этапе приняли участие 32 студента из 4-х образовательных организаций области. Соревнования прошли на двух конкурсных площадках по следующим номинациям: «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», «Деревообработка» (Мебельщик), «Швея». Состязания показали, что никакие ограничения здоровья не помеха трудолюбию и достижению цели, а уровню профессионализма участников «Абилимпикс» могут позавидовать многие.

Префект Железнодорожного района Олег Морозов поздравил участников и победителей номинаций, вручил ценные призы и подарки. Теперь будет болеть за рязанских профессионалов в декабре, на национальном соревновании.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
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