Безопасность превыше всего!

В этом уверены сотрудники префектуры и педагоги школ района

Почему нужно соблюдать режим комендантского часа, как вести себя в многолюдных местах, как не поддаться панике, если кто-то решил глупо пошутить и сообщил, что торговый центр, в котором вы оказались, заминирован?

На эти и другие актуальные вопросы рязанских школьников ответили сотрудники префектуры совместно с представителями районного отдела МВД России. В течение октября состоялась серия лекций для учащихся школ района, посвященных безопасности, а также профилактике преступности среди несовершеннолетних рязанцев.

– Кто предупрежден, тот вооружен, – гласит народная мудрость. В нашем случае – вооружен знаниями о том, что делать в случае возникновения нештатной ситуации. Подобная информация одинаково нужна и взрослым, и детям. Несколько раз в течение года мы встречаемся как со школьниками, так и с их родителями, рассказываем, учим, отвечаем на животрепещущие вопросы. Опасностей в современном мире, к сожалению, немало, они связаны со стремительным развитием интернет-пространства, с проникновением в городскую среду вызывающих зависимость веществ, с ростом техногенного влияния. Наши дети должны уметь обезопасить себя от возможных угроз, – рассказал об основной задаче прошедших встреч префект Олег Морозов.

Как правило, подобные лекции заканчиваются дискуссиями, у юных рязанцев возникает немало вопросов к сотрудникам МВД. По мнению педагогов, компетентные ответы – залог того, что ребенок сделает правильный выбор в трудной или экстремальной ситуации.