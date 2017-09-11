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Выпуск № 194 (5481)
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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Безопасность превыше всего!

00:01 / Город и мы. Железнодорожный район
В этом уверены сотрудники префектуры и педагоги школ района

Почему нужно соблюдать режим комендантского часа, как вести себя в многолюдных местах, как не поддаться панике, если кто-то решил глупо пошутить и сообщил, что торговый центр, в котором вы оказались, заминирован?

На эти и другие актуальные вопросы рязанских школьников ответили сотрудники префектуры совместно с представителями районного отдела МВД России. В течение октября состоялась серия лекций для учащихся школ района, посвященных безопасности, а также профилактике преступности среди несовершеннолетних рязанцев.

– Кто предупрежден, тот вооружен, – гласит народная мудрость. В нашем случае – вооружен знаниями о том, что делать в случае возникновения нештатной ситуации. Подобная информация одинаково нужна и взрослым, и детям. Несколько раз в течение года мы встречаемся как со школьниками, так и с их родителями, рассказываем, учим, отвечаем на животрепещущие вопросы. Опасностей в современном мире, к сожалению, немало, они связаны со стремительным развитием интернет-пространства, с проникновением в городскую среду вызывающих зависимость веществ, с ростом техногенного влияния. Наши дети должны уметь обезопасить себя от возможных угроз, – рассказал об основной задаче прошедших встреч префект Олег Морозов.

Как правило, подобные лекции заканчиваются дискуссиями, у юных рязанцев возникает немало вопросов к сотрудникам МВД. По мнению педагогов, компетентные ответы – залог того, что ребенок сделает правильный выбор в трудной или экстремальной ситуации.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
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