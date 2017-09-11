По порядку

Нарушителей благоустройства ждет административная комиссия

В областном центре завершается осенний месячник благоустройства. Город готов к тому, чтобы встретить зиму.

Однако, наряду с прошедшими субботниками, в которых приняли участие тысячи рязанцев, в городе продолжают фиксироваться нарушения действующих Правил благоустройства. Только за неделю – с 30 октября по 3 ноября – специалистами отдела административно-технического контроля префектуры обследован 101 объект, расположенный на территории Железнодорожного района, и почти в каждом, за редким исключением, обнаружены те или иные нарушения.

По выявленным нарушениям Правил благоустройства выдано 17 уведомлений, 14 предписаний, 22 извещения, составлено 18 актов, 21 протокол об административных правонарушениях. Все документы направлены в административную комиссию Железнодорожного района при администрации города Рязани для рассмотрения и принятия решения.

Помимо этого, произведен демонтаж 27 объектов. Комиссионно с представителями структурных подразделений администрации города сотрудниками отдела подписано 12 актов о восстановлении благоустройства в местах проведения земляных работ.