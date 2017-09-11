Спорт объединяет

Юные теннисисты района боролись за звание лучшего

В школе №16 прошел турнир по настольному теннису для детей Железнодорожного района.

Состязания организовали работники префектуры вместе с тренерами «Дет­ско-юношеской спортивной школой «Орион» и сотрудниками центра «Спорттур». В соревнованиях приняли участие более 50 учеников из общеобразовательных учреждений, в том числе воспитанники спортивных школ, центров детского творчества и спортивных клубов города Рязани. Состязания проводились в трех возрастных группах: 2008 г.р. и моложе, 2006 – 2007 г.р., 2003 – 2005 г.р. Победители турнира награждены кубками и медалями.