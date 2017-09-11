За новыми горизонтами

Желание учиться – нормальное, я бы сказала, естественное для любого человека. Как показывает жизнь, с возрастом оно не пропадает, а, наоборот, усиливается. И не потому, что не хватает профессиональных знаний – их, как правило, «добираешь» практикой. Поиски ответов на возникающие, чаще всего мировоззренческие, вопросы побуждают открывать новые книги, записываться на образовательные курсы, посещать лекции…

Последний путь – самый доступный для взрослого, «обремененного» любимой работой и семьей человека. С удовольствием бываю на лекциях, которые не первый год организует «ивановская» галерея, и те, что проходят в рамках проекта РГУ «Университет выходного дня». Это же настоящее наслаждение: в тишине и покое слушать рассказ компетентного в своей области специалиста, открывающего тебе новые горизонты, причем на литературном русском языке, что также важно, так как дефицитно.

Не скажу, что на лекциях яблоку негде упасть… Да, свободных мест остается немало. Но все же востребованность подобных образовательных проектов растет. Например, в столице, традиционной законодательнице мод, открытые бесплатные, а также и платные тематические встречи давно не новость, проходят чуть ли ни в каждом вузе еженедельно. Кстати, идея лекториев не сегодняшняя, скорее можно говорить о возрождении хороших традиций. И в Рязани названные проекты – не единственные. Например, летние бесплатные экскурсии по городу собирали довольно большие группы. Очень многие хотели узнать больше о Рязани, об истории ее улиц, знаковых именах. Желающих было столько, что организаторы ввели ограниченную запись на страничке сообщества в социальной сети. Кстати, причина пустых кресел в галерее и РГУ, вероятнее всего, кроется в недостаточности распространения информации. Например, планы о работе «Университета выходного дня» в наступившем учебном году его слушателям до сих пор неизвестны. Своих (и немалых!) зрителей имел проект «Арт-лужайка». Посмотреть кино на свежем воздухе в кругу близких по духу или объединенных одним интересом людей приходили десятки горожан.

Недавно открыла для себя еще одну форму дополнительного образования, не первый год успешно работающую в Рязани. Есть в областном центре клуб свободного отдыха «Джой», где дважды в неделю собираются поклонники английского языка, желающие повысить уровень владения им или не потерять имеющийся. Главное правило в клубе – все разговоры только на английском. Если трудно, можно просто послушать, адаптироваться или найти собеседника «по себе». Атмосфера дружественная, доброжелательная, созданный комфорт позволяет быстро преодолеть языковой барьер. Пожалуй, это лучший способ изучения языка, когда к самостоятельным занятиям добавляется регулярное живое общение. Ну и, конечно же, на этот стержень нанизываются человеческие отношения, новые знакомства, новые знания и открытия. Кстати, объединяет клуб людей самых разных возрастов и профессий… Впрочем, как и лекторий в художественной галерее, и тематические встречи в РГУ.

Популярные сегодня рассуждения о том, что телевидение и Интернет безвозвратно завладели умами людей, наверное, все-таки – только рассуждения. На мой взгляд, не дожидаясь точки невозврата, в обществе включаются механизмы саморегуляции, и сообщества, подобные клубу свободного отдыха, начинают появляться все чаще. Мы естественным образом объединяемся вокруг отвечающих нашим потребностям занятий – спорта, искусства, обучения, помощи другим людям. И судя по всему, количество подобных объединений в ближайшие годы будет стремительно расти.