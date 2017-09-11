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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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В атмосфере дружбы

00:01 / Актуально
Рязанские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказали о своих впечатлениях от пребывания в Сочи
В атмосфере дружбы

Молодежь встретилась с депутатами Госдумы Еленой Митиной и Андреем Красовым и рассказала о том, что им больше всего запомнилось в рамках этого мирового события.

– Наш фестиваль начался еще в поезде, когда мы стали активно знакомиться друг с другом, – отметил участник Алексей Агузаров. – А в целом фестиваль – это сообщество талантливых, молодых и активных людей со всего мира. На многих мероприятиях меня переполняли патриотизм и гордость за нашу страну. Все в едином порыве танцевали или пели, и все это было на искренних эмоциях.

Многие участники отметили, что их поразили церемонии открытия и закрытия фестиваля, которые представляли собой яркое шоу с глубоким смыслом. Были отмечены разнообразие образовательной и развлекательной программ, большое количество встреч с известными людьми из разных сфер деятельности, оригинальные выставки регионов. И, конечно же, главное – это общение с молодежью из других стран.

– Очень многие участники приехали в Россию впервые, – рассказала Ирина Ситник. – Они говорили мне, что представляли нашу страну холодной, что у нас по улицам ходят медведи, а наши люди суровы. И они были искренне удивлены, увидев у нас море, горы, добрых и открытых россиян… Теперь многие хотят снова вернуться в Россию.

Молодые рязанцы отметили и встречу с Президентом Владимиром Путиным. Он посетил церемонию открытия, шоу «Россия», а также пообщался за «круглым столом» с самыми активными представителями всех делегаций.

– Атмосфера дружбы, радости, взаимной поддержки царила на протяжении всего фестиваля. Особенно хочется отметить работу волонтеров, – подчеркнул Иван Грибанов. – Они всегда, в любую погоду, были на позитиве и были готовы помочь! Надеюсь, что именно такое впечатление доброты и открытости останется у всех иностранных гостей от пребывания в России.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
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