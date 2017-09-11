Удачное начало

Молодые специалисты пополнили агропредприятия 18-ти районов Рязанской области

В 2017 году в организации агропромышленного комплекса региона трудоустроено около 80 начинающих специалистов. Это агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры, механизаторы, бухгалтеры, экономисты, техники-механики, технологи. Об этом информирует министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В период учебы молодые специалисты проходили практику в крупных хозяйствах, специализирующихся на переработке зерна, производстве молока и молочных продуктов, продуктов птицеводства, где ознакомились с условиями труда. По окончании вуза часть бывших студентов пополнила трудовые коллективы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркивает значимость прохождения практических занятий на предприятиях, куда впоследствии приходят молодые специалисты. «Это важно для работодателей и для молодежи. Только на практике, в реальных условиях можно получить квалификацию и стать настоящими специалистами. Теоретические знания, умноженные на профессиональный опыт, послужат для многих крепким фундаментом для успешной карьеры в будущем», – отмечает Николай Любимов.