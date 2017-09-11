По высоким технологиям

Региональный минздрав – об оказании медицинской помощи жителям региона за 9 месяцев 2017 года

Повышение качества и доступности медицинской помощи – одно из направлений, обозначенных в Майских указах Президента РФ. Как подчеркивает губернатор области Николай Любимов, эти документы содержат главные задачи, решение которых позволит повысить уровень благополучия людей, улучшить их социальное самочувствие.

С января по октябрь высокотехнологичная медпомощь в местных и федеральных клиниках оказана более чем 7 тысячам рязанцев. В том числе 800 детям, половина из которых получила ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (бесплатно), что больше, чем за аналогичный период 2015 года почти на 30%.

Всего в Рязанской области ВМП в рамках программы ОМС высокотехнологичную медпомощь оказывают 12 учреждений здравоохранения: областная клиническая больница, областной клинический кардиологический диспансер, клиническая больница им. Семашко, областной клинический онкологический диспансер, городская клиническая больница №11, городская больница скорой медицинской помощи, областной клинический перинатальный центр, областной клинический кожно-венерологический диспансер, детская областная клиническая больница, городская клиническая больница №5, городская клиническая больница №4, городская клиническая больница №10.

В 2017 году дополнительные средства на проведение высокотехнологичных операций направлены в ОКБ. Выделено из областного бюджета – 10,04 млн. рублей, из федерального – 2,5 млн. рублей. Это позволит провести оперативное лечение по эндопротезированию коленных суставов 95 пациентам.