лизинг
21:55 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
89

По высоким технологиям

00:01 / Из официальных источников
Региональный минздрав – об оказании медицинской помощи жителям региона за 9 месяцев 2017 года

Повышение качества и доступности медицинской помощи – одно из направлений, обозначенных в Майских указах Президента РФ. Как подчеркивает губернатор области Николай Любимов, эти документы содержат главные задачи, решение которых позволит повысить уровень благополучия людей, улучшить их социальное самочувствие.

С января по октябрь высокотехнологичная медпомощь в местных и федеральных клиниках оказана более чем 7 тысячам рязанцев. В том числе 800 детям, половина из которых получила ВМП за счет средств обязательного медицинского страхования (бесплатно), что больше, чем за аналогичный период 2015 года почти на 30%.

Всего в Рязанской области ВМП в рамках программы ОМС высокотехнологичную медпомощь оказывают 12 учреждений здравоохранения: областная клиническая больница, областной клинический кардиологический диспансер, клиническая больница им. Семашко, областной клинический онкологический диспансер, городская клиническая больница №11, городская больница скорой медицинской помощи, областной клинический перинатальный центр, областной клинический кожно-венерологический диспансер, детская областная клиническая больница, городская клиническая больница №5, городская клиническая больница №4, городская клиническая больница №10.

В 2017 году дополнительные средства на проведение высокотехнологичных операций направлены в ОКБ. Выделено из областного бюджета – 10,04 млн. рублей, из федерального – 2,5 млн. рублей. Это позволит провести оперативное лечение по эндопротезированию коленных суставов 95 пациентам.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Удачное начало
Молодые специалисты пополнили агропредприятия 18-ти районов Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Без посредников
В ярмарках выходного дня приняли участие более 240 товаропроизводителей Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Педагогическая жемчужина
Рязань собрала лучших работников дошкольного образования со всей России
Людмила Иванова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Поручение губернатора выполняется
Как решаются проблемы обманутых дольщиков
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
От юбилея к юбилею
В Доме общественных организаций прошло заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ВЛКСМ
Ирина Сизова
Общество
Стать активнее
Состоялось заседание совета молодых ученых и специалистов Рязанской области
Михаил Скрипников
Общество
Позывной «Санитары»
В Рязани презентовали книгу ветерана ФСБ России Сергея Рюмина
Вячеслав Астафьев
Город и мы. Железнодорожный район
Профессионалы показывают мастерство
Завершился отборочный этап области III Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
Светлана Максимова
Город и мы. Железнодорожный район
Безопасность превыше всего!
В этом уверены сотрудники префектуры и педагоги школ района
Светлана Максимова
Город и мы. Железнодорожный район
По порядку
Нарушителей благоустройства ждет административная комиссия
Светлана Максимова
Город и мы. Железнодорожный район
Спорт объединяет
Юные теннисисты района боролись за звание лучшего
Светлана Максимова
Авторская колонка
За новыми горизонтами
Светлана Максимова
Актуально
В атмосфере дружбы
Рязанские участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказали о своих впечатлениях от пребывания в Сочи
Елена Серебрякова
Культура
Построй, станцуй и нарисуй
Дружба и творчество стали главными темами «Ночи искусств» в областных библиотеках Рязани
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Песни далеких степей
рязанцев погрузили в транс
Димитрий Соколов
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Его поэзия подарком останется навек
Десятый областной фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов и школьников «Маркинская осень» прошел в городе Касимове
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы