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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Без посредников

00:01 / Из официальных источников
В ярмарках выходного дня приняли участие более 240 товаропроизводителей Рязанской области

Еженедельные ярмарки выходного дня состоялись на пяти ярмарочных площадках г. Рязани. Торговлю осуществляли 242 товаропроизводителя на 350 местах.

Всего было реализовано: мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий – 12,5 т; молока и молочных продуктов – 16 т; хлеба и хлебобулочных изделий – 7 т; меда и других продуктов пчеловодства – 0,66 т. Продано 42 т картофеля, 8,1 т овощей, 7 т яблок и груш. Большой выбор свежих и консервированных овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Особой популярностью пользовалась ярмарка «Покупай рязанское!», которая состоялась в рамках празднования Дня народного единства на площади Победы. В ее работе приняли участие хлебозавод №3 г. Рязани, ОАО «Старожиловский молочный комбинат», ЛПХ «Покровское» и другие сельхозтоваропроизводители.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 11 ноября: на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д. 17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д. 13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д. 30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д. 35 Б).

Активизация работы ярмарок выходного дня – одно из первых поручений, данных губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Глава региона подчеркивает, что необходимо максимально широко организовывать торговлю продукцией рязанских сельхозтоваропроизводителей, чтобы рязанцы имели возможность приобретать свежие, качественные продукты по доступным ценам.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
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