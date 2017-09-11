От юбилея к юбилею

В Доме общественных организаций прошло заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ВЛКСМ

Есть что-то символичное в том, что очередное заседание орг­комитета прошло в день 100-летия Октябрьской революции в Петрограде. Ведь коммунистический союз молодежи был рожден этой революцией, многие первые комсомольцы участвовали в революционных событиях. Почти через год, 29 октября 2018 года, будет отмечаться 100-летие ВЛКСМ.

Заседание в Доме общественных организаций провел заместитель председателя правительства области, председатель организационного комитета С.В. Филимонов.

Участники оргкомитета обсудили план работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ на 2018 год. Среди них – акция «Сто молодежных инициатив», конкурс «Моя комсомольская семья», научно-практическая конференция, презентация интернет-портала, посвященного юбилею комсомола и современному детскому и молодежному движению. Также запланированы тематические встречи учащихся образовательных учреждений с ветеранами движения, проведение классных часов, юбилейные экспозиции, фотовыставки и другие события. Члены оргкомитета внесли дополнительные предложения. Обсуждали необходимость создания организационных структур в муниципалитетах, освещения подготовки к юбилею в средствах массовой информации, в том числе подготовки публикаций по истории комсомола, о комсомольцах разных поколений, их делах, достижениях в труде.

Директор Молодежного информационного центра Н. Лисина рассказала о промежуточных итогах конкурса «Моя комсомольская семья», участники которого рассказывают в сочинении об истории своей семьи, как она связана с комсомолом. Члены оргкомитета ознакомились с презентацией конкурсной работы учеников школы № 53 г. Рязани, победителей конкурса.

Делегация Рязанской области приняла участие в совместном заседании политсовета общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отчество» и Международного оргкомитета празднования 100-летия ВЛКСМ. Информация об этом прозвучала на заседании оргкомитета.

Председатель молодежного правительства Рязанской области Е. Протасова рассказала об участии рязанской делегации во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, о том, как сегодняшняя молодежь продолжает традиции молодежного движения, сложившиеся в Советском Союзе.

Комсомол был стержнем этих традиций, его опыт, как оказалось, особенно ценен и неповторим. Изучать и применять его нужно в современной работе с молодежью. У комсомола есть чему учиться. Именно поэтому оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, так активно работает.