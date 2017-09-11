Стать активнее

Состоялось заседание совета молодых ученых и специалистов Рязанской области

Главным вопросом на рассмотрении стала стратегия развития и расширения работы совета. Проект рассчитан на 2017 – 2019 годы. Представителям групп молодых ученых в различных вузах и на предприятиях было предложено сообща создать программу деятельности совета, которая станет первым шагом к разработке стратегии. Наметки программы огласил Виталий Романчук, доцент кафедры информатики, вычислительной техники и методики информатики РГУ имени С.А. Есенина. Они включают в себя активизацию работы со школьниками, проведение различных открытых конкурсов, викторин, грамотное позиционирование деятельности совета в средствах массовой информации и социальных сетях.

По статистике, в большинстве рязанских вузов количество молодых ученых превышает 30%, что является достаточно неплохим показателем. К этому прибавляется еще 200 энтузиастов, которые, работая на различных предприятиях, параллельно занимаются научной деятельностью. Всего же в регионе около тысячи молодых ученых – как естественно-научного, так и гуманитарного направления изысканий. На совете прозвучало предложение активизировать работу со школьными клубами, которые объединяют любознательных ребят, многие из которых ведут свои собственные исследовательские проекты.

Требуется налаживать связи с инновационными предприятиями. В стране принята национальная технологическая инициатива. Она предполагает активное привлечение внимания молодежи к инженерным специальностям и занятию наукой. Перед советом уже состоявшихся молодых ученых теперь стоит задача сформировать стратегию реализации этой инициативы на местном уровне и представить ее губернатору.

Большое значение имеет работа в информационном пространстве. Совет обязан активно распространять информацию о себе в Интернете как через специальные сайты, так и в социальных сетях. Среди разнообразных дополнительных предложений было высказано и такое – надо наращивать неформальное общение с аудиторией, в том числе и через осваивание молодежного сленга, чтобы с его помощью найти общий язык с подрастающим поколением. На заседании также заслушали отчет об участии молодых рязанских ученых в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов и обсудили особенности подачи документов на участие в конкурсе на премию губернатора «Молодой ученый года».