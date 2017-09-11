В Рязани презентовали книгу ветерана ФСБ России Сергея Рюмина

Презентация романа состоялась на факультете русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина. Этот факультет Сергей Рюмин окончил в 1993 году, а через год его пригласили на службу в органы госбезопасности. Идея написать книгу возникла у Сергея после его первой командировки на Северный Кавказ, но взяться за перо не позволяла служба. В полном объеме Сергей Борисович приступил с написанию романа лишь в 2014 году, когда уволился в запас.

В книге в художественной форме описаны события лета 2002 года. Боевые действия в Чеченской Республике официально прекратились, но на территории Чечни против органов власти, федеральных сил и правоохранительных органов действовали свыше 200 незаконных вооруженных формирований и бандгрупп. Под прикрытием международных неправительственных организаций осуществляли разведывательно-подрывную деятельность спецслужбы США, Великобритании, Германии, Турции. В целях борьбы с незаконными вооруженными формированиями путем агентурного проникновения руководством ФСБ России было принято решение о создании временной оперативной группы департамента «Т» (ВОГ «Т»). По оперативному замыслу сотрудники группы должны были действовать конспиративно (под видом сотрудников милиции).

– У каждой такой группы был свой позывной, – рассказывает Сергей Рюмин. – Мы с напарником вдвоем передвигались на автомобиле «Нива» с надписью на двери: «Медпомощь». Отсюда и наш позывной – «Санитары». О событиях на Северном Кавказе написано много книг, но герои этих произведений – славные представители Российской армии, а вот о сотрудниках госбезопасности книг почти нет. По телевизору часто показывают, как лихо обезвреживают бандитов во время захватов, а предшествующая этому разработка операции остается за кадром. В своей книге я как раз хотел показать эту непростую и очень опасную работу.

Предисловие к книге «Позывной «Санитары» написал член Союза писателей России Константин Паскаль. Он же представил книгу и ее автора на вузовской презентации. По словам Константина, у Сергея Рюмина получился роман необычный: по сути документальный, по форме приключенческий.

– Герои произведения Сергея Рюмина – профессионалы-контрразведчики, ведущие свою незаметную войну в то время, когда официально боевые действия прекращены, – говорит Константин Паскаль. – Им приходится браться за оружие, рисковать жизнью, но в основе их действий лежит аналитический расчет и умение работать конспиративно во враждебной среде. При этом автор не наделяет своих героев качествами суперменов. Это рассказ про обычных живых людей со своими страхами, сомнениями, недостатками. Но эти люди не случайно надели погоны. Они знают свое дело и знают цену боевому братству.

Книга вышла тиражом 500 экземпляров в издательстве «Старт». Автор – подполковник запаса ФСБ РФ Сергей Рюмин – представил ее на ежегодный творческий конкурс Федеральной службы безопасности Российской Федерации в номинации «Литература и журналистика».