Педагогическая жемчужина

Рязань собрала лучших работников дошкольного образования со всей России

Вчера в областном центре стартовал финал конкурса «Воспитатель года России». Заключительный этап большого педагогического соревнования проходит с 7 по 12 ноября. В нем принимают участие 75 человек, работающих в системе дошкольного образования. Это рекордное за семь лет проведения конкурса число его участников. Рязань принимает такое событие всероссийского масштаба впервые.

В этом году большинство финалистов педагогического конкурса – это воспитатели дет­садов (54 человека). Вместе с ними за звание лучшего дошкольного работника соревнуются музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физкультуре, психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования. Самой молодой финалистке 26 лет, самой взрослой – 57. В числе участников финала – один мужчина, это представитель Иркутской области, психолог Виталий Варавин. Рязанскую область на конкурсе представляет Ирина Бурлакова, воспитатель рязанского детсада №48 ОАО «Российские железные дороги».

Торжественное открытие финала конкурса «Воспитатель года России» прошло вчера в Рязанском театре кукол. С приветственным словом к лучшим дошкольным работникам страны обратилась заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. По ее мнению, конкурс – это не просто соревнование, но и мощный стимул для совершенствования системы подготовки кадров для дошкольного образования. Празд­ником профессионального общения назвала конкурс и заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева.

Первыми конкурсными испытаниями для финалистов стали мастер-классы, которые прошли на площадке Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Мастер-классы – это публичные выступления конкурсантов перед коллегами и членами жюри, демонстрация используемых в работе приемов, методов, технологий воспитания, развития и оздоровления, отражающие современные тенденции дошкольного образования. И дошкольные педагоги показали, что действительно идут в ногу со временем, отлично понимают, как увлечь нынешних малышей, являются мастерами на все руки. Представительница Пермского края Светлана Бузмакова, например, готовит из своих воспитанников будущих инженеров. Говоря педагогическим языком, развивает у старших дошколят прединженерное мышление. Воспитательница дает им задание на сборку простых конструкций из знакомых всем предметов, и вместе они проверяют функциональность таких поделок.

А Надежда Яшина из Нижегородской области хорошо знает, как сделать увлекательными физкультурные занятия в дет­ском саду. Вместе с детьми и их родителями она изготавливает яркие, необычные спортивные снаряды из подручных средств и бросового материала.

Сегодня конкурсантов ожидает второе испытание. Они погрузятся в привычную для них атмосферу дошкольного учреждения и проведут педагогические мероприятия с детьми в рязанских детсадах. По итогам этих двух испытаний десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, будут признаны лауреатами и продолжат соревнование за звание абсолютного победителя конкурса. Лауреатов ждут еще два испытания: «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые пройдут в субботу, 11 ноября, и будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени. В этот же день станет известно имя победителя, которому вручат главный приз конкурса – «Хрустальную жемчужину».

Нововведением этого года станет проведение в рамках конкурса конференции по дошкольному образованию с участием ведущих отечественных специалистов в области дошкольного образования.

Напомним, финал конкурса «Воспитатель года России» проходит в Рязани потому, что именно рязанский педагог дошкольного образования, учитель-логопед детсада №130 Екатерина Смалева стала победителем прошлогоднего конкурса.

Екатерина Смалева,

абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016»:

– Я искренне рада, что Рязань в этом году стала местом встречи друзей, коллег, единомышленников и педагогов со всей России. Желаю конкурсантам удивить жюри своими творческими находками, получить заряд положительных эмоций. Конкурс – это не только серьезное испытание, это мощный импульс для профессионального и личностного роста, это стремление быть лучшим.