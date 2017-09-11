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Выпуск № 194 (5481)
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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. В поселке Побединка идет строительство дороги по улице Молодежной. В настоящее время завершаются работы по укладке асфальта, дальше планируется сделать подъезды к дворовым территориям, тротуарный бордюр уже выставлен. На улице установили светодиодные фонари. Качество работ проверили региональные представители, дав положительную оценку. Помимо этого, в рабочем поселке Побединка, на улице Интернациональной, силами муниципального казенного предприятия «Жилсервис» проложена канализация. На этом работы в поселении не заканчиваются. В дальнейшем планируется выполнить проекты на шести придомовых территориях и заказать проект дороги по улице Центральной.

САСОВО. В районном центре прошел отборочный тур конкурса творчества первокурсников вузов и ссузов «Алло, мы ищем таланты!», организованный управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города. В отборочном туре конкурса приняли участие курсанты Сасовского летного училища гражданской авиации, студенты местного индустриального колледжа и Кадомского технологического техникума. Пятнадцать разножанровых номеров оценивало жюри конкурса.

САРАИ. Воспитанница Сараевской детской школы искусств Алиса Ахмедханова приняла участие в международном фестивале искусств «Сокровища Эллады», проходившем в Греции, на острове Родос. Конкурс был многожанровым. В номинации «Эстрадный вокал» Алиса Ахмедханова заняла 2 место. Фестиваль искусств был организован и проведен в рамках культурного сотрудничества Академии культурных и образовательных инноваций России при поддержке мэрии и департамента культуры острова Родос.

РЯЖСК. В районном центре торжественно открыли памятник «Самолет», посвященный авиаторам Ряжского гарнизона. Конструкция памятника – это самолет Л-39 «Альбатрос» на постаменте. Идея установить военную технику в виде памятных знаков возникла в год 70-летия Великой Победы, когда при помощи областного бюджета была создана Аллея Героев. Установка танка рядом с Аллеей Героев близится к завершению. На самолете стоит номер 127 – это номер учебного авиационного полка, который базировался в Ряжске с 1971-го по 1998 год. Самолет списан в Мичуринске и был доставлен на Ряжский авторемзавод, где машину доработали, покрасили, подготовили к установке. Все это сделано безвозмездно.

РЫБНОЕ. В Центре досуга «Победа» города Зарайска состоялся VI муниципальный открытый фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Гармония Единства». В конкурсной программе приняли участие солисты, дуэты, ансамбли и хоры из 25 муниципальных образований Московской и Рязанской областей. Ученики детской школы искусств города Рыбного под руководством Ольги Завертяевой стали призерами конкурса. Диана Завертяева в номинации «Мы в России живем, о России поем» стала лауреатом 1 степени, Таисия Спиркина – лауреатом 3 степени. Владислав Носачев занял 3 место в номинации «Родина, армия, долг».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 194 (5481) от 09 ноября 2017 года
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