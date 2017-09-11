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Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
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В Рязани временно изменены схемы движения двух троллейбусных маршрутов

09:00 / Актуально
В Рязани временно изменены схемы движения двух троллейбусных маршрутов

В связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Соколовской и закрытием движения транспорта на участке улично-дорожной сети от ул. Связи до 2-ой Прудной 9 ноября с 07.00 до 21.00 в схему движения автобусных маршрутов №№5 и 12 внесены временные изменения.

По данным управления транспорта, маршруты автобусов №5 «ст. Рязань-2 – пос. Турлатово» и №12 «Большая ул. – ТехноНИКОЛЬ» будут организованы следующим образом:

- автобусы маршрута №5 будут следовать от конечной станции «пос. Турлатово» по Куйбышевскому шоссе в прямом и обратном направлении;

- автобусы маршрута №12 будут следовать до остановочного пункта «ул. Связи» и обратно.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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