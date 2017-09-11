лизинг
21:52 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
123

Рязанцы могут отметить день рождения Деда Мороза

09:05 / Общество
Всех желающих приглашают принять участие в легкоатлетическом забеге, посвященном этому событию
Рязанцы могут отметить день рождения Деда Мороза

Традиционный легкоатлетический забег, посвященный дню рождения Деда Мороза, организован в рамках проекта «Бежим круглый год». Легкоатлетический забег на дистанцию 250 и 500 метров состоится 17 ноября в 10.30 на территории Городского парка на ул. Ленина, напротив здания администрации города. Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие, имеющие костюм Деда Мороза, Снегурочки или других новогодних персонажей.

Регистрация участников начнется в 9.30, торжественное открытие соревнований – в 10.35, старт будет дан в 10.50, а в 11.30 состоится награждение победителей и призеров забега.

Соревнования пройдут в различных возрастных группах:

– взрослый + ребенок до 6 лет;

– взрослый + ребенок от 7 до 13 лет;

– взрослый + ребенок 14 лет и старше;

– индивидуальный забег.

Подать заявку на участие можно до 16 ноября, прислав анкету на электронный адрес: edelveys-r@yandex.ru или по телефону (4912) 25-51-36.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Педагогическая жемчужина

Позывной «Санитары»

Стать активнее

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы