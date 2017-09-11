Рязанцы могут отметить день рождения Деда Мороза

Всех желающих приглашают принять участие в легкоатлетическом забеге, посвященном этому событию

Традиционный легкоатлетический забег, посвященный дню рождения Деда Мороза, организован в рамках проекта «Бежим круглый год». Легкоатлетический забег на дистанцию 250 и 500 метров состоится 17 ноября в 10.30 на территории Городского парка на ул. Ленина, напротив здания администрации города. Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие, имеющие костюм Деда Мороза, Снегурочки или других новогодних персонажей.

Регистрация участников начнется в 9.30, торжественное открытие соревнований – в 10.35, старт будет дан в 10.50, а в 11.30 состоится награждение победителей и призеров забега.

Соревнования пройдут в различных возрастных группах:

– взрослый + ребенок до 6 лет;

– взрослый + ребенок от 7 до 13 лет;

– взрослый + ребенок 14 лет и старше;

– индивидуальный забег.

Подать заявку на участие можно до 16 ноября, прислав анкету на электронный адрес: edelveys-r@yandex.ru или по телефону (4912) 25-51-36.

Источник: сайт администрации Рязани