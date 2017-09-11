лизинг
21:53 МСК
Четверг
09 / 11 / 2017
Выпуск № 194 (5481)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 09 ноября 2017 года
112

Рязанские «Волонтеры Победы» приняли участие во Всероссийском форуме «Готов к победам»

09:32 / Общество

Образовательный форум «Готов к победам» проходил с 5 по 8 ноября в Москве. В нем приняли участие 400 активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из 79 регионов. Среди них – рязанские активисты движения Анна Артамонова, Анжелика Дюбуа, Кристина Зорина, София Орлова, Алексей Прокопенко и Андрей Юдаков, а также Екатерина Абрамчева, Кристина Кошкина и Сергей Саблуков. Они стали волонтерами форума, сообщается на сайте регионального минспорта.

Молодые люди на несколько дней погрузились в насыщенную образовательную программу, посетили лекции политических и общественных деятелей, встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, поучаствовали в мастер-классах и, конечно, познакомились с единомышленниками из других регионов.

Участников Форума приветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Волонтеры Победы» – это, пожалуй, самая яркая организация из всех волонтёрских движений нашей страны. Ваша работа заслуживает восхищения, огромного уважения и благодарности. Конечно, самая великая победа нашей страны – это победа в Великой Отечественной войне, но в истории нашей страны много и других побед: в космосе, спорте, науке. Очень важно бережно хранить память об этих победах, заботиться о людях, которые принесли эти победы и, опираясь на них, самим идти к новым свершениям».

Ключевой темой Форума стало командообразование, а основными задачами – подведение итогов работы организации за 2017 год и награждение лучших из лучших.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцы могут отметить день рождения Деда Мороза

Педагогическая жемчужина

Позывной «Санитары»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:39
Рязанские школьники узнали о специфике различных профессий
17:36
Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани
17:28
При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб
17:12
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:02
Добрый проводник в мир детства
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы