Рязанские «Волонтеры Победы» приняли участие во Всероссийском форуме «Готов к победам»

Образовательный форум «Готов к победам» проходил с 5 по 8 ноября в Москве. В нем приняли участие 400 активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из 79 регионов. Среди них – рязанские активисты движения Анна Артамонова, Анжелика Дюбуа, Кристина Зорина, София Орлова, Алексей Прокопенко и Андрей Юдаков, а также Екатерина Абрамчева, Кристина Кошкина и Сергей Саблуков. Они стали волонтерами форума, сообщается на сайте регионального минспорта.

Молодые люди на несколько дней погрузились в насыщенную образовательную программу, посетили лекции политических и общественных деятелей, встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, поучаствовали в мастер-классах и, конечно, познакомились с единомышленниками из других регионов.

Участников Форума приветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Волонтеры Победы» – это, пожалуй, самая яркая организация из всех волонтёрских движений нашей страны. Ваша работа заслуживает восхищения, огромного уважения и благодарности. Конечно, самая великая победа нашей страны – это победа в Великой Отечественной войне, но в истории нашей страны много и других побед: в космосе, спорте, науке. Очень важно бережно хранить память об этих победах, заботиться о людях, которые принесли эти победы и, опираясь на них, самим идти к новым свершениям».

Ключевой темой Форума стало командообразование, а основными задачами – подведение итогов работы организации за 2017 год и награждение лучших из лучших.