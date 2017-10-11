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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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На дорогах Рязанской области работают специалисты Территориального центра медицины катастроф

10:06 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального минздрава, с 11 сентября по 7 ноября специалисты Территориального центра медицины катастроф совершили 110 экстренных выездов.

Врачами на выезде выполнено десять оперативных вмешательств, дано двадцать консультаций по тактике ведения пациентов в условиях ЦРБ, проведено десять медико-диагностических исследований на месте.

Одиннадцать взрослых пациентов и семнадцать маленьких доставлялись для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи или консультирования в научно-исследовательские медицинские центры хирургии и травматологии Москвы, Пензы, Воронежа, в больницы Подмосковья и Ярославля.

Семнадцать пациентов транспортированы в областную клиническую больницу, два – в областной кардиологический диспансер, два – в больницу скорой медицинской помощи, двенадцать детей – в областную клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой, десять – в городскую клиническую больницу №11.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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