За сутки в Рязанской области зарегистрировано 31 преступление

По информации УМВД России по региону, из общего числа преступлений 16 совершены на территории областного центра.

За прошедшие сутки зафиксированы один факт причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, пятнадцать краж, пресечен один факт незаконного оборота наркотических средств. Выявлено четыре преступления в сфере экономики.

С улиц Рязани в полицию доставлено восемь человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности. За мелкое хулиганство на улицах Рязани задержаны трое нарушителей.