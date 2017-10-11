Министерство для людей

В Год экологии в Рязанской области, по мнению экспертов, сделано главное –обозначены основные проблемы, связанные с экологическим состоянием региона, и намечены работы по их устранению.

Год экологии призван консолидировать взаимодействие власти и всех слоев общества в решении проблемы загрязнения природы. Немаловажный фактор в работе в этом направлении –взаимодействие различных государственных структур и ведомств с гражданами и общественными организациями. Об этой работе, о взаимодействии чиновников с общественниками, рассказали исполняющий обязанности министра природопользования Рязанской области Сергей Абрамов и председатель общественного совета при министерстве природопользования, координатор проекта Общероссийского Народного Фронта «Генеральная Уборка» Евгений Рыбаков.

– Сергей Александрович, вы знаете о проекте ОНФ «Генеральная уборка»? Как в Рязани выстраивается работа с общественниками?

С.А. – Все точки на интерактивной карте свалок этого проекта мы рассматриваем отдельно, зачастую еще даже до официального обращения из исполкома Народного фронта (активисты проекта Генеральная уборка» направляют список новых точек, появившихся на карте раз в две –автор).

Мы проводим проверку по каждому выявленному факту, определяем принадлежность участка по форме собственности, и в виде требования или предписания собственникам земельных участков, высылаем сроки, в которые они должны устранить свалку. После этого мы стараемся не допустить повторения ее возникновения, хоть это и находится за границами наших полномочий. Силами лесничеств и сотрудников ГБУ Пожлес выявляем нарушителей. Для решения этой проблемы от нас требуется не просто констатация факта, а выявление именно организаторов этих свалок, нарушителей.

Сотрудничество с Народным фронтом, несомненно, улучшает качество проводимых работ. Когда профессионалы и активисты работают вместе, их симбиоз позволяет глубже прорабатывать тему и приводит к ускорению решения проблемы.

– Евгений Вадимович, сколько сейчас точек на Карте свалок в Рязанской области?

Е.Р. – На интерактивной карте ОНФ – 256. Это то, что ставили люди, жители Рязанской области, не равнодушные к проблеме складирования мусора. В основном свалки образуются вокруг населенных пунктов, где централизованный вывоз мусора, либо налажен плохо, либо не налажен вовсе. По каждой из точек мы направляем запросы в органы местного самоуправления, природоохранную прокуратуру и Министерство природопользования.

– Вы так реагируете на все обращения, или только из Народного фронта?

С.А. – Разумеется, мы рассматриваем все обращения. И ОНФ не единственная общественная организация, с которой мы сотрудничаем. Евгений Вадимович так же возглавляет Экологический Рязанский Альянс. У них тоже есть подобный проект, Карта свалок Рязани, которую мы так же внимательно отслеживаем. Помимо этого, при министерстве был реорганизован общественный совет. В него вошли люди, которые действительно болеют за экологию и не дают нам, чиновникам, спокойно себя чувствовать. Наша задача не замкнуться в рамках министерства. Мы хотим слышать какие проблемные вопросы предлагает решить общественность. Министерство – для людей, в первую очередь!

– А на запросы рядовых граждан? Что влияет на сроки ответов им?

С.А. – На сроки ответов на обращения влияет только тот объем информации, который поступает от граждан. Допустим, есть обращения, на которые невозможно в стенах нашего ведомства подготовить ответ. Например, если это касается загрязнения атмосферного воздуха в каком-то районе. Прежде, чем дать ответ, мы совершаем проверку данного факта, составляем список плановых мероприятий и внеплановых проверок. Лаборатория выезжает на место, производит замеры. Замеры обрабатываются и получаем факт. Поэтому за 1 день невозможно ответить на такой вопрос. В целом позиция министерства такая, что мы не ждем 30 дней, не начинаем что-то делать в последний день. Те, если пришло обращение, то максимум через максимум 10 дней мы ответы даем.

– А для чего был создан новый общественный совет?

С.А. – Общественный совет создан нами для того, чтобы получать информацию по сложным вопросам или по вопросам, которые не решаются. Далее прорабатываем решение изнутри. Задача не доводить, когда будет предписание прокуратуры, а быстрее услышать и наладить работу. Он направлен на то, чтобы министерство стало открытым. Только плановая и открытая работа в экологическом направлении может принести успех.

– Евгений Вадимович, расскажите об основных инициативах общественности по вопросам защиты природы в нашем регионе.

Е.Р. – Общероссийский Народный Фронт инициировал процесс создания вокруг Рязани «Зеленого щита». Мы предложили защитить от промышленного использования территории с лесными насаждениями в черте города и ближайшей округе. Вопрос сохранения этих лесов от застроек и вырубок – это вопрос нашего здоровья. Мы уже направили, в том числе и в министерство природопользования, конкретные участки и их кадастровые номера, которые необходимо включить в «Зеленый щит». На одной из встреч с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым была обозначена проблема создания особой охраняемой территории в Солотче. Там нужно прекращать хаотичную застройку и вырубку ценнейшего леса. Помимо этого, мы настаиваем на создании в Рязани геоинформационной системы, с помощью которой можно было бы отслеживать лесные вырубки. Надо отметить, что по всем пунктам в министерстве уже начата работа, нас зовут на установочные совещания. По «Зеленому щиту» 23 ноября в Общественной палате Рязанской области будут организованы публичные слушания, после чего с учетом высказанных замечаний проект Закона будет внесен в Рязанскую областную Думу и мы рассчитываем, что до конца текущего года он будет принят.

– Сергей Александрович, про Солотчу общественники говорили неоднократно и много лет. Губернатор поручил создать в Солотче особую охраняемую территорию. Что сделано в этом направлении?

С.А. – В этом году было принято решение создать 3 особо охраняемые природные территории. Две из них уже организованы и одна – Солотчинский парк – в процессе. По ней есть определенные вопросы. Были проведены мероприятия по экологической оценке данного участка. Мероприятия были проторгованы в виде электронного аукциона. Победителем стал Рязанский Государственный Агротехнологический Университет. На сегодняшний день мероприятия по экологическому изучению данного участка провели, но на 7 ноября работы министерством не были приняты.

– Почему?

С.А. – При приемке работ были выявлены недостатки. Недостатки были также выявлены и в ходе общественных слушаний. 30 октября прошло заседание, которое организовал заместитель Председателя Правительства Рязанской области Виталий Евгеньевич Артемов с привлечением специалистов, представителей Агротехнологического университета, РГУ, сторонних специалистов. Недостатки и нарушения, которые были выявлены в ходе нашей проверки, были обсуждены, и подрядчику было предложено данные недостатки устранить без дополнительного финансирования в рамках государственного контакта, который был с ним заключен. Они адекватно отреагировали и все мероприятия, которые были запланированы, будут выполнены. Также на прошедшем совещании было предложено включить в территорию природного парка городские леса Солотчи. Надеемся, что эту инициативу поддержит администрация города Рязани. Сейчас к работе по созданию природного парка «Солотчинский» привлечены ученые Рязанского государственного университета, разрабатываются координаты географических поворотных точек земельных участков. Два этих проекта – «Зеленый Щит» и ООПТ «Природный парк «Солотчинский» дополняют друг друга. В конечном итоге, они позволят сохранить наше природное наследие. Оба проекта находятся на контроле Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова.

– Сергей Александрович, какие изменения произошли в последние месяцы в вашем ведомстве?

С.А. – Самое большое изменение – это соединение министерства лесного хозяйства и министерства природопользования. Это был непростой период, когда нужно было перестроиться. Однако на сегодняшний день работа налажена и позволяет выполнять задачи министерства с хорошим результатом. Работать стало сложнее, но когда все сосредоточено под одним управлением, выполнять ряд задач стало проще.

– Какие приоритеты вы выделяете в работе новой структуры?

С.А. – Основной приоритет нашей работы – это в первую очередь открытость всех процессов. Если проводится санитарно-оздоровительная рубка в каком-то лесничестве, то все должно быть четко, открыто и прозрачно. Люди должны получить любой ответ на любой вопрос. Надеюсь, что нам удастся воплотить идею по созданию интерактивной карты, где будет показано, какое лесничество, какой вид рубки проходит, кто выполняет и в какие сроки. Любой местный житель или гражданин, видя, что вырубается лес, должен отреагировать. Предполагается, что он сможет в открытом доступе посмотреть, где проводится рубка, кто исполнитель и телефон для контроля. Если это претворится в жизнь, то все будет намного проще.

– Евгений Вадимович, эти изменения чувствуются?

Е.Р. – Я бы брать на себя какую-то ответственность и говорить за всех и за все не стал. Наверное, на данном этапе рано давать какую-то конкретную оценку. Отвечая на этот вопрос, просто хочу рассказать одну историю, связанную с нашей совместной работой. Карта свалок ОНФ начала работать в феврале 2017 года. На начало октября на карте уже было отмечено более 200 точек. Из них убрано было всего 40. Это низкий показатель, по сравнению с соседними регионами. В Тульской и Московской областях количество «зеленых» точек переваливает за 50%. Эту проблему мы обозначили на встрече Виталием Артемовым в ОНФ. Через какое-то время нас пригласили в правительство на селектор с главами районов, где мы рассказали об основных проблемах. После этого работа закипела. На начало ноября мы имеем уже 108 убранных свалок. Каждый день в исполком поступают радостные отзывы жителей Рязанской области по поводу ликвидации свалок в их населенных пунктах. Более того, нас очень порадовал десант из сотрудников министерства на субботнике, который мы недавно проводили в селе Киндяково Михайловского района. Видно, что рядовые чиновники неравнодушны к своему делу. Они замечательно поработали своими руками! И очень порадовал подход к проекту «Зеленого щита» – опять же после совещания в Минприроды работа по подготовке законопроекта пошла намного быстрей и эффективней.

– Сергей Александрович, какие мероприятия были проведены и что еще планируется ещё рамках Года экологии?

С.А. – Что касается массовых мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения, экологического воспитания всего населения, то было проведено за этот год более 30 открытых конференций, более 2000 открытых уроков в школах, более 150 акций, в том числе и федерального масштаба. Основные – «Лес победы», «Живи, Лес!», «Чистые берега».

В обязательном порядке мы завершим мероприятия, которые наметили на этот год; создадим особо охраняемую природную территорию с учетом мнения всех жителей города и области. Немаловажная акция – очистка Рюминского пруда. По объективным или субъективным причинам в 2016 году он не был качественно расчищен, поэтому теперь мы заново выполняем работы по его очистке и по укреплению берегов. В этом году мы планируем все завершить. На следующий год запланировано непростое и важное мероприятие — укрепление берегов реки Мокша в Кадомском районе. Это не допустит повторения паводка 2012 года.

– Спасибо огромное за беседу.

Кристина Рихтер, Информационное агентство «Медиарязань»

Фото из Солотчи в разные времена года Александра Королева