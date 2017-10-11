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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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В Рязани будущие педиатры продемонстрировали свои знания

11:26 / Общество

В Рязанском государственном медицинском университете прошла межвузовская олимпиада по педиатрии. Об этом сообщается на сайте вуза.

Четырнадцать студентов педиатрического факультета проходили тестирование, решали задачи на эрудицию и ситуационные задачи, разгадывали кроссворд, соревновались в практических навыках и конкурсе «Узнай болезнь в лицо».

Оценивали знания студентов члены жюри, в состав которого вошли сотрудники кафедр педиатрического факультета. Победители внутривузовской олимпиады примут участие в IVВсероссийской студенческой олимпиаде по педиатрии, которая состоится в Санкт-Петербурге уже 23-24 ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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