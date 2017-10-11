В Рязани набрало скорость первенство по мини-футболу среди предприятий города

Борьбу за награды начали семь коллективов. В третьем туре команды сыграли так: «Администрация города Рязани» – «Ново-Рязанская ТЭЦ» – 2:3, «Водоканал» – «Рязанский радиозавод» – 1:7, «ГРПЗ» – «РГРЭС» – 3:3. Лидируют «Администрация города Рязани» и команда «РНПК», набравшие по шесть очков. Спор бомбардиров возглавили Андрей Гришин («Администрация города Рязани»), Дмитрий Иешкин из «РНПК» и футболист «Рязанского радиозавода» Сергей Муратов, забившие в ворота соперников по три гола.

В ближайшую субботу, 11 ноября, играют «Рязанский радиозавод» и «ГРПЗ», «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «Водоканал» (оба матча начнутся в 19.30), «РНПК» и «Администрация города Рязани» (20.10). Поединки проводятся в спорткомплексе НИТИ, на двух площадках команды играют в один круг. Матчи последнего тура состоятся 2 декабря.