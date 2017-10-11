Утверждены итоги самых массовых в Рязанской области соревнований по мини-футболу

На старт традиционного, 23-го по счету, Кубка «Русской кожи» вышло 120 команд, разделенных на четыре дивизиона – Золотой, Серебряный, Бронзовый и Ветеранский кубки. В течение двух месяцев в Рязани, одновременно на четырех игровых площадках стадиона «Золотые купола», футболисты боролись за награды. В Золотом кубке всех соперников опередила «Ново-Рязанская ТЭЦ». В финальном матче единственный, оказавшийся победным, гол после разыгранной с Александром Тихомировым «стенки» забил Александр Шония. В поединке за «бронзу» команда «Арктик» была сильнее «МФК СЧВ Экология дома» – 5:3. В споре бомбардиров отличился Антон Щиголев, забивший девять голов. Авторитетное жюри назвало лучших – ими стали нападающий Александр Шония, защитник Антон Лаврентьев из «Оки», вратарь Антон Грачев («Арктика») и тренер «Ново-Рязанской ТЭЦ» Андрей Буданов.

В Серебряном кубке победу ФК «Ризур» над «Эрой» принес точный удар Руслана Атаманова. В «бронзовом» матче «РязГМУ» уступил «Мэдисону» (3:6), форвард которого – Сергей Барков – стал лучшим бомбардиром турнира – на его лицевом счету оказалось семнадцать голов.

Приятно удивил ФК «Бизнес контакт» – дебютант Бронзового кубка в финале, по пенальти (5:4) одержал верх над «Новой зарей». «Бронзу» добыла «1001 запасть», переигравшая команду «Белый лебедь» – 2:1. Забив пятнадцать голов, лучшим бомбардиром стал Гнель Абарцумян из ФК «Арарат».

После ничейного первого тайма (1:1) в Ветеранском кубке «Автоимпорт» сумел одолеть команду «Атрон» – 3:1. У победителей Александр Кутловский отметился хет-триком, а его товарищ по команде Валерий Панов, забив 24 гола, уверенно выиграл гонку бомбардиров.