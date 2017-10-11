В Рязани обсудили нюансы организации предстоящих школьных олимпиад

В региональном минобре состоялось совещание по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году, который пройдет с 15 ноября по 10 декабря.

Участниками совещания стали специалисты 29 муниципальных органов управления образованием, ответственные за проведение школьного, муниципального этапов и направление на региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады школьников, представители Рязанского института развития образования и директора областных учреждений дополнительного образования.

Как сообщается на сайте министерства образования и молодежной политики области, в ходе совещания участники узнали о новых требованиях, предъявляемых министерством образования и науки Российской Федерации к проведению всех этапов олимпиады, рассмотрели вопросы, касающиеся сроков проведения школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады, формирования института общественных наблюдателей за проведением олимпиады, порядка получения заданий и графика проведения муниципального этапа.