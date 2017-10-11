В отношении рязанки, фиктивно прописавших у себя иностранцев, возбуждено уголовное дело

По сообщению сайта УМВД России по Рязанской области, участковые уполномоченные полиции совместно со специалистами подразделений по вопросам миграции в ходе проверки центральных улиц областного центра выявили фиктивную постановку на учет трех иностранных граждан.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России по Советскому району Рязани выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 37-летней жительницей областного центра в квартире своей знакомой трех граждан Республики Узбекистан в возрасте от 19-ти до 49-ти лет. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит внушительный штраф.