В Рязанской области активно работают попечительские советы при учреждениях службы исполнения наказания

Исправительную колонию № 1 УФСИН России по Рязанской области посетил глава председатель Попечительского совета при учреждении Владимир Шкурин.

Как сообщается на сайте УФСИН России по Рязанской области, в сопровождении руководства учреждения Владимир Шкурин посетил помещения ШИЗО, ПКТ, медчасти, общежитий отрядов, пекарни, столовой, а также дежурной части.

Представитель общественной организации ознакомился с условиями содержания осужденных и принял участие в обсуждении вопросов, касающихся социально-бытового обеспечения осужденных после освобождения.