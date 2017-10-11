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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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В Рязанской области активно работают попечительские советы при учреждениях службы исполнения наказания

11:55 / Общество

Исправительную колонию № 1 УФСИН России по Рязанской области посетил глава председатель Попечительского совета при учреждении Владимир Шкурин.

Как сообщается на сайте УФСИН России по Рязанской области, в сопровождении руководства учреждения Владимир Шкурин посетил помещения ШИЗО, ПКТ, медчасти, общежитий отрядов, пекарни, столовой, а также дежурной части.

Представитель общественной организации ознакомился с условиями содержания осужденных и принял участие в обсуждении вопросов, касающихся социально-бытового обеспечения осужденных после освобождения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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