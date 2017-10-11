При правительстве Рязанской области создана комиссия по охоте и рыболовству

Ее цель – обеспечивать взаимодействие органов государственной власти региона и организаций, представляющих интересы охотников и рыболовов, при рассмотрении вопросов, связанных с сохранением и использованием охотничьих и водных биоресурсов и подготовки по ним соответствующих предложений.

Комиссия призвана выявлять проблемы в сфере охоты и рыболовства, рассматривать пути их решения, обсуждать проекты региональных нормативных правовых актов в указанной сфере.

Как сообщает сайт министерства природопользования, состав и положение о комиссии уже утверждены. Известно, что в комиссию вошли представители охотпользователей области, в том числе общественных организаций, представляющих интересы охотников, охотничьей общественности и органов государственной власти. Председатель комиссии – заместитель председателя правительства области Виталий Артемов.