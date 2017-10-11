Активных рязанцев приглашают на увлекательные пешеходные экскурсии

Туристский информационный центр региона приглашает активных людей солидного возраста на увлекательные пешеходные экскурсии по историческому центру Рязани. Маршруты включают прогулки по самым красивым улицам города и посещение музеев.

По информации с сайта туристского информационного центра области, экскурсии будут проводиться абсолютно бесплатно каждый вторник, в течение ноября. Так, на 14 ноября запланировано посещение музея путешественников, 21 ноября – музея-усадьбы академика И.П. Павлова, а 28 ноября – Рязанского кремля.

Сбор групп — в офисе визит-центра (Почтовая, 54). Начало в 11:00. Все вопросы по телефону: 777-414.