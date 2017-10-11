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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Активных рязанцев приглашают на увлекательные пешеходные экскурсии

12:37 / Туризм

Туристский информационный центр региона приглашает активных людей солидного возраста на увлекательные пешеходные экскурсии по историческому центру Рязани. Маршруты включают прогулки по самым красивым улицам города и посещение музеев.

По информации с сайта туристского информационного центра области, экскурсии будут проводиться абсолютно бесплатно каждый вторник, в течение ноября. Так, на 14 ноября запланировано посещение музея путешественников, 21 ноября – музея-усадьбы академика И.П. Павлова, а 28 ноября – Рязанского кремля.

Сбор групп — в офисе визит-центра (Почтовая, 54). Начало в 11:00. Все вопросы по телефону: 777-414.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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