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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Месячник по благоустройству в Рязани продлили на две недели

12:47 / Актуально

Сайт администрации города приводит предварительные итоги трех общегородских субботников. В них приняли участие более девяти тысяч человек, было вывезено свыше 4 300 тонн мусора, ликвидировано 43 несанкционированных свалки.

Во исполнение поручения губернатора Николая Любимова и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов распорядился продлить осенний месячник на две недели, в том числе для благоустройства лесопарка.

До конца года здесь планируется провести вырубку и распиловку старых и сухих деревьев, расчистку от валежника и дикорастущей поросли, поднятие крон деревьев и вывоз листвы. В связи с большим объемом работ к ним будут привлечены предприятия, учреждения и организации, которые выразили готовность и желание внести свой вклад в благоустройство городских территорий.

В работах задействовано более 10 единиц спецтехники, привлечено порядка 300 человек из числа сотрудников муниципальных ресурсоснабжающих предприятий, городского управления по делам ГОЧС, дирекции благоустройства города. По мере завершения основных мероприятий по санитарной очистке лесопарка на его территории в текущем году будут устанавливаться урны и парковая мебель.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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