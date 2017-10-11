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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Рязанским студентам рассказали о поддержке молодых специалистов в сельском хозяйстве

12:50 / Общество

Как сообщается на сайте регионального минсельхоза, в Шиловском агротехнологическом техникуме прошла встреча, на которой студентам рассказали о мерах поддержки молодых специалистов и возможностях для их самореализации на селе.

Провела встречу председатель Рязанского регионального отделения Российского Союза сельской молодежи Наталья Федякова. Она подробно рассказала о том, как вступить в программу поддержки молодых специалистов, на какую помощь участник может рассчитывать, какие социальные выплаты предоставляются начинающим фермерам и предпринимателям.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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