Рязанским студентам рассказали о поддержке молодых специалистов в сельском хозяйстве

Как сообщается на сайте регионального минсельхоза, в Шиловском агротехнологическом техникуме прошла встреча, на которой студентам рассказали о мерах поддержки молодых специалистов и возможностях для их самореализации на селе.

Провела встречу председатель Рязанского регионального отделения Российского Союза сельской молодежи Наталья Федякова. Она подробно рассказала о том, как вступить в программу поддержки молодых специалистов, на какую помощь участник может рассчитывать, какие социальные выплаты предоставляются начинающим фермерам и предпринимателям.