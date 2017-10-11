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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области погиб 1 человек и 7 человек получили травмы

12:54 / Происшествия

По информации сайта УМВД России по области, зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и семь человек получили травмы.

В регионе произошло 36 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1683 нарушения правил дорожного движения, задержано трое водителей в состоянии опьянения.

Так, 8 ноября примерно в 17 часов 50 минут в Спасском районе на 244-м километре дороги федерального значения «Москва-Челябинск» произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стала гибель человека. Жительница области, управляя автомобилем «Шкода Октавия», совершила наезд на пешеход, переходиившего дорогу в месте, не предназначенном для этого маневра. В результате происшествия 57-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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