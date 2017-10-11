Юные рязанские мастерицы представят свои работы на выставке

Она откроется 13 ноября в секторе литературы по искусству отдела абонементов центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина.

По информации сайта vezdekultura.ru, на выставке декоративно-прикладного искусства «Рукодельницы из «Любавы» будут представлены работы трех воспитанниц студии декоративно-прикладного творчества «Любава» Рязанского городского Дворца детского творчества: Маргариты Рыжкиной (педагог Л.В. Горнова), Людмилы Барыкиной (педагог Н.Н. Горбатова) и Юлии Емельяновой (педагог Т.В. Воробьева).

Работы выполнены мастерицами за последние несколько лет в различных техниках: вышивка крестом и лентами, вязание, мягкая игрушка, бисероплетение, работы из нетрадиционных материалов.

Выставка будет работать до 9 декабря.

Время работы: 11.00 – 19.00, выходной пятница. Вход свободный.

Телефон для справок: 92-74-87.