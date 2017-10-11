21:37 МСК
Пятница
10 / 11 / 2017
Выпуск № 195 (5482)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
160

В Рязани продолжается цикл лекций по искусству

13:03 / Культура

Сегодня, 9 ноября, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоится лекция «Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847). Крестьянская тема и пластический эксперимент». Она станет второй в цикле четверговых ноябрьских лекций.

По информации сайта vezdekultura.ru, на этот раз летором будет кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина Нина Павлова. Она расскажет о жизни и творчестве выдающегося русского живописца, мастера жанровых сцен из крестьянской жизни, педагога, члена Петербургской академии художеств, основателя так называемой венециановской школы.

Начало в 19 часов. Вход свободный.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Юные рязанские мастерицы представят свои работы на выставке

Его поэзия подарком останется навек

Построй, станцуй и нарисуй

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:42
Житель Рязанской области получил 10 лет колонии за убийство
16:25
Молодых специалистов Рязанской нефтеперерабатывающей компании посвятили в нефтяники
16:23
В Рязани для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли «Веселые старты»
16:21
В Рязанской области более 1000 организаций социальной сферы подлежат независимой оценке
16:02
В Рязани появилась новая спортивная площадка
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы