В Рязани продолжается цикл лекций по искусству

Сегодня, 9 ноября, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоится лекция «Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847). Крестьянская тема и пластический эксперимент». Она станет второй в цикле четверговых ноябрьских лекций.

По информации сайта vezdekultura.ru, на этот раз летором будет кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина Нина Павлова. Она расскажет о жизни и творчестве выдающегося русского живописца, мастера жанровых сцен из крестьянской жизни, педагога, члена Петербургской академии художеств, основателя так называемой венециановской школы.

Начало в 19 часов. Вход свободный.