В Рязанской области состоялись очередные матчи Ночной хоккейной лиги

В борьбу за награды вступили семнадцать команд, разбитые на две группы. В первом туре «Энергия» уступила «Шкодае-Рязани» – 0:7, «Витязь» нанес поражение хоккейному клубу «Лесной» (13:1), «Мещера» проиграла «Здоровью» (3:6), «ВДВ-Рязань» – «Соколу» –2:3, «Ухолово» уступило «Дядькову» (2:8), «Рыбное» – «Сталькомплекту» (0:8). Стартовал второй тур, в котором касимовский «Восход» СУ-2» одолел «Шкоду-Рязань» (2:1), «Автоимпорт» разгромил «Державу» – 8:0, «Империя» оказалась намного сильнее команды «Рыбное» – 14:0.

В Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», сегодня играют ХК «Дядьково» и «Энергия» (начало – в 23.45), завтра – «Динамо» и «Витязь» (21.00), «Здоровье» и «ВДВ-Рязань» (23.45), 12 ноября встречаются «Сталькомплект» и ХК «Ухолово» (22.30).

Игры в группах завершатся 4 марта 2018 года, а на следующий день начнется турнир плей-офф, матчи которого будут проходить во Дворце спорта «Олимпийский» и в сасовской «Планете спорта».