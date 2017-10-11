В Рязани финалисты Всероссийского конкурса «Воспитатель года» проводят занятия с детьми

Продолжается заключительный этап главного профессионального соревнования дошкольных работников страны. Он проходит в Рязани с 7 по 12 ноября. Участие в финале принимают 75 конкурсантов. Вчера финалисты показывали мастер-классы для своих коллег. А сегодня с утра они занимаются с малышами в детсадах.

В детском саду № 34 (это абсолютно новое, недавно построенное дошкольное учреждение) одной из первых занятие провела представительница Рязанской области, воспитатель частного детсада №48 «Российских железных дорог» Ирина Бурлакова. Ирина Владимировна – педагог с 30-летним стажем; детсад РЖД – это ее единственное место работы. Воспитатель провела в средней детсадовской группе 20-минутное занятие на тему «Транспорт». В ходе конкурсного испытания Ирина Бурлакова продемонстрировала, как применяет в своей практике такой вид детского творчества, как рисование на песке. По словам воспитателя, она использует эту технику на занятиях с воспитанниками уже шестой год.

– Песок – доступный природный материал, работать с ним интересно и увлекательно. Рисование на песке позволяет развивать у ребенка сенсорику, моторику, творческие способности и воображение. Для старших дошкольников возраста соединяю игру с песком и игру с акриловым зеркалом, – рассказывает о своей методике Ирина Бурлакова.

По итогам вчерашних мастер-классов и сегодняшних занятий в детсадах будет выбрана десятка лауреатов заключительного этапа «Воспитателя года», их имена будут названы сегодня. Лауреаты продолжат соревнование за звание абсолютного победителя конкурса.