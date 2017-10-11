В одно из рязанских сельхозпредприятий завезли племенной скот из Владимирской области

По информации сайта регионального минсельхоза, в отрасли молочного скотоводства в области действуют 19 племхозов: 4 племенных завода и 15 племрепродукторов.

В СПК «Победа» Александро-Невского района, который с 2013 года является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы, завезены 82 племенных нетеля из Владимирской области. Ранее молодняк черно-пестрой породы из Калининградской области был доставлен в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, из Вологодской – в ООО «Жито» Рыбновского района, из Тульской – в ООО «Курсор» Михайловского района, а из Ярославской – в ООО «Назарьевская слобода» Старожиловского района.

Напомним, что поголовье крупного рогатого скота в племенных хозяйствах на начало года насчитывало более 51 тысячи голов, в том числе более 21 тысячи коров, что составляет 38,9 процента от общей численности крупного рогатого скота.