Проект развития города Касимова как исторического поселения Рязанской области представлен на международной выставке «Denkmal, Россия – Москва 2017»

В Москве проходит IV Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, современному использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal, Россия – Москва 2017». Это российско-германский проект, организуемый в столице России один раз в два года. Проект основан на успешном опыте одной из самых значимых выставок в области реставрации и сохранения памятников «Denkmal», проводимой в немецком Лейпциге с 1994 года. Нынешняя выставка проходит под девизом «Один мир. Один континент. Одна культура» и включает в себя большую деловую программу – тематический научный форум с участием представителей исполнительной и законодательной власти, «круглые столы» по современным музейным технологиям, новым образовательным программам, актуальным требованиям законодательства; а также презентации лучших практик по сохранению культурного наследия.

На выставочном стенде Рязанской области представлен проект комплексного развития единственного в регионе исторического поселения федерального значения – города Касимова. Развитие территории предполагает создание туристско-рекреационного кластера «Касимовский», организацию туристических маршрутов, комплексное благоустройство общественных зон с сохранением исторической среды, приспособление памятников архитектуры под туристические цели. Напомним, на одном из ключевых объектов будущего кластера – в купеческой усадьбе Кастрова – сейчас полным ходом идут реставрационные работы. Впоследствии инвестор-реставратор намерен приспособить объект под аутентичный гостиничный комплекс.

Фото с личной страницы Андрея Филиппова в соцсети «Facebook»