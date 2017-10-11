Конфликт между педагогом и учеником, произошедший в Истьинской школе Рязанской области, исчерпан

В Старожиловском районном суде прокуратура района поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту происшедшего конфликта в Истьинской школе между учительницей и учеником.

По результатам рассмотрения дела уголовное дело в педагога было прекращено за примирением сторон. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.

Напомним, что в конце сентября прокуратура Старожиловского района провела проверку размещенного в социальных сетях видеоролика «Вот что делают с учениками учителя в селе Истье, Старожиловский район». В результате выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и жестокого обращения с учеником со стороны педагога.