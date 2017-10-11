Рязанский танцевальный коллектив стал победителем международного конкурса

Образцовый ансамбль танца «Сударики» победил на Международном конкурсе-фестивале «Алиса». Об этом сообщается на сайте регионального министерства образования и молодежной политики.

Конкурс проходил в Ярославле с 6 по 8 ноября. Нашу область на нем представлял образцовый ансамбль танца «Сударики» Ресурсного центра дополнительного образования под руководством педагогов дополнительного образования Веры Боковой и Анастасии Табеевой. По итогам рязанский коллектив стал победителем международного конкурса-фестиваля.

Организаторы мероприятия – общественное фестивальное движение «Дети России» Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Лира».