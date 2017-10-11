В Рязанской области будет создан центр оцифровки документов

Об этом говорили на состоявшемся сегодня расширенном заседании коллегии главного архивного управления региона. В нем принял участие заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов.

По информации с сайта регионального правительства, на заседании были подведены итоги работы за год и обозначены задачи на ближайшие годы. В частности, обсуждались перспективы развития архивной службы в районах, вопросы подготовки и повышения квалификации сотрудников, комплектования и использования документов архивного фонда области.

Обращаясь к участникам коллегии, заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов отметил, что губернатор Николай Любимов уделяет большое внимание развитию архивного дела в регионе. «Принято решение о создании центра оцифровки документов. Средства на это заложены в проект бюджета на будущий год. Губернатор поддерживает развитие цифровых технологий, переход к современным форматам в этой сфере», – сказал Сергей Филимонов. По его словам, в регионе продолжится работа по укреплению материально-технической базы архивов, ремонту зданий, где они располагаются. «Прежде всего, эта деятельность направлена на повышение качества услуг, предоставляемых гражданам», – подчеркнул Сергей Филимонов.

В следующем году архивной службе России исполнится 100 лет. По словам Сергей Филимонова, в преддверии знаменательного события нужно активнее популяризировать работу архивов среди населения.

В ходе расширенного заседания коллегии лучшим работникам архивной службы были вручены знаки «В память 80-летия Рязанской области».