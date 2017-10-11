В УФСИН России по Рязанской области поздравили с юбилеем ветерана

Как сообщает сайт УФСИН России по региону, Эльчин Дильбар оглы Новрузалиев более двадцати лет проработал в уголовно-исполнительной системе. Он прошел путь от инспектора оперативной части учреждения Н-240 г.Ивдель Свердловской области до заместителя начальника учреждения по безопасности и оперативной работе исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области.

Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран по-прежнему принимает активное участие в жизни управления федеральной службы исполнения наказания, передает свой богатый профессиональный опыт молодым сотрудникам.

От имени руководства УФСИН заместитель начальника Управления полковник внутренней службы Виктор Гавриш и председатель Совета ветеранов Николай Хориков поздравили Эльчина Дильбар оглы Новрузалиева с 60-летием и вручили ему медаль «За добросовестную службу в уголовно-исполнительной системе», приветственный адрес и ценный подарок.